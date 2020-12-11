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11 декабря, 2020
 
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Принц Гарри удивил участников онлайн-конференции, неожиданно подключившись к разговору. Видео

Благотворительная организация WellChild, покровителем которой является британский принц Гарри, разместила в сети видео с его участием.

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Принц Гарри является одним из покровителей благотворительного фонда WellChild
Принц Гарри является одним из покровителей благотворительного фонда WellChild
Фото: ЕРА

Британский принц Гарри удивил участников онлайн-конференции, которая проходила на платформе благотворительной организации WellChild, неожиданно появившись в эфире, чтобы поздравить победителей премии WellChild Awards. Видео с его участием размещено 11 декабря на странице организации в Instagram.

На обнародованной видеозаписи по реакции детей заметно, что они не ожидали появления в беседе герцога Сассекского, но обрадовались, увидев его.

Принц Гарри с 2007 года является одним из покровителей благотворительной организации WellChild (Великобритания). Организация была создана в 1977 году для оказания поддержки детям и подросткам, нуждающимся в долгосрочном или комплексном уходе.

WellChild Awards – ежегодное церемония награждения волонтеров организации, которая проводится в Лондоне. В 2020 году награждение проходило в режиме онлайн.

Теги: Великобритания, благотворительность, принц Гарри
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