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07 декабря, 2021
 
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"Пришло время показать, что является реальностью ". Вышел второй трейлер новой "Матрицы" с Ривзом и Мосс в главных ролях. Видео

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Премьера четвертой "Матрицы" запланирована на 22 декабря
Премьера четвертой "Матрицы" запланирована на 22 декабря
Фото: /Warner Bros. Pictures Україна Facebook

6 декабря на YouTube-канале компании Warner Bros. Pictures Ukraine презентован второй трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections) с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях.

"Мы не видим, что в плену этих странных замкнутых петель. Но пришло время показать, что является реальностью", – говорится в новом трейлере. 

События на видео происходят как в реальном, так и в виртуальном мире, а в середине трейлера зрителям крупным планом показан поцелуй Нео и Тринити.

"Я до сих пор знаю кунг-фу", – констатирует Нео в финале ролика, побеждая врага.

Премьера фильма состоится 22 декабря. 

ВИДЕО
Видео: Warner Bros. Pictures Ukraine / YouTube
Контекст:

"Матрица" – научно-фантастический боевик, премьера которого состоялась 31 марта 1999 года в США.

По мотивам фильма созданы комиксы, компьютерные игры и анимэ, а также в 2003 году сняты две части продолжения – "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция". 

7 сентября 2021 года Warner Bros. презентовала первый тизер четвертой части продолжительностью 15 секунд. В нем показаны легендарные красная и синяя таблетки на фоне слогана "Выбор за тобой". Спустя три дня вышел первый трейлер, в котором показали встречу главных героев Нео и Тринити в исполнении Ривза и Мосс.

Теги: тизер, Киану Ривз, Матрица, Кэрри-Энн Мосс
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