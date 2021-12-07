  "Пришло время показать, что является реальностью ". Вышел второй трейлер новой "Матрицы" с Ривзом и Мосс в главных ролях. Видео

"Мы не видим, что в плену этих странных замкнутых петель. Но пришло время показать, что является реальностью", – говорится в новом трейлере.
События на видео происходят как в реальном, так и в виртуальном мире, а в середине трейлера зрителям крупным планом показан поцелуй Нео и Тринити.
"Я до сих пор знаю кунг-фу", – констатирует Нео в финале ролика, побеждая врага.
Премьера фильма состоится 22 декабря.
"Матрица" – научно-фантастический боевик, премьера которого состоялась 31 марта 1999 года в США.
По мотивам фильма созданы комиксы, компьютерные игры и анимэ, а также в 2003 году сняты две части продолжения – "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция".
7 сентября 2021 года Warner Bros. презентовала первый тизер четвертой части продолжительностью 15 секунд. В нем показаны легендарные красная и синяя таблетки на фоне слогана "Выбор за тобой". Спустя три дня вышел первый трейлер, в котором показали встречу главных героев Нео и Тринити в исполнении Ривза и Мосс.