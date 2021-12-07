  "Пришло время показать, что является реальностью ". Вышел второй трейлер новой "Матрицы" с Ривзом и Мосс в главных ролях. Видео

"Мы не видим, что в плену этих странных замкнутых петель. Но пришло время показать, что является реальностью", – говорится в новом трейлере.

События на видео происходят как в реальном, так и в виртуальном мире, а в середине трейлера зрителям крупным планом показан поцелуй Нео и Тринити.

"Я до сих пор знаю кунг-фу", – констатирует Нео в финале ролика, побеждая врага.

Премьера фильма состоится 22 декабря.

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Видео: Warner Bros. Pictures Ukraine / YouTube