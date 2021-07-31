Притула снова стал студентом

Притула: Претендовать на участие в государственном управлении без соответствующей образовательной базы можно, но не нужно Фото: siriy_ua / Instagram

"Претендовать на участие в государственном управлении без соответствующей образовательной базы можно, но не нужно. Дипломов специалиста и магистра финансов мне мало. Привет, магистерская программа по публичному управлению и администрированию УКУ", – написал шоумен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергіи * Притула (@siriy_ua)