"Приятная новость в нашей семье!" Горбунов побывал на свадьбе у своей племянницы

"Очень приятная новость произошла в нашей семье! Вышла замуж и обвенчалась моя племянница Наталья", – написал ведущий.
Он добавил, что свадьба должна была состояться 26 февраля, но из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину регистрация брака состоялась только сейчас, когда жениху его племянницы, который защищает Украину от оккупантов в составе ВСУ, дали на несколько дней отпуск.
"В очень узком кругу родственников мы все же отпраздновали рождение новой украинской семьи! Живите в согласии и мире, дети", – резюмировал Горбунов.
На фото он запечатлен без своей жены и коллеги Кати Осадчей.
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Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. Он является бессменным ведущим шоу "Танцы со звездами", начиная с первого сезона, премьера которого состоялась в 2006 году.