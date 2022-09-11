"Приятная новость в нашей семье!" Горбунов побывал на свадьбе у своей племянницы

Горбунов: В очень узком кругу родственников мы все же отпраздновали рождение новой украинской семьи! Фото: gorbunovyuriy / Instagram

"Очень приятная новость произошла в нашей семье! Вышла замуж и обвенчалась моя племянница Наталья", – написал ведущий.

Он добавил, что свадьба должна была состояться 26 февраля, но из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину регистрация брака состоялась только сейчас, когда жениху его племянницы, который защищает Украину от оккупантов в составе ВСУ, дали на несколько дней отпуск.

"В очень узком кругу родственников мы все же отпраздновали рождение новой украинской семьи! Живите в согласии и мире, дети", – резюмировал Горбунов.

На фото он запечатлен без своей жены и коллеги Кати Осадчей.

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