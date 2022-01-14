Продюсеры российского фильма ответили фотографу из Норвегии на обвинения в плагиате

Дирдал заявил, что авторы постера к выпущенному этой кинокомпанией фильму "Елки 8" воспользовались идеей, которую он воплотил на одном из своих фото в 2015 году.

Диргал подчеркнул, что не верит в совпадения, так как снимок стал очень популярным. На снимке фотографа запечатлены шесть мужчин, которые позируют со свечами в руках, изображая елку. Герои фильма "Елки 8" изображены на фото в такого же цвета костюмах и в том же расположении.

В кинокомпании заявили, что идею у Дирдала сплагиатили не только они.

"Все только и говорят, что про наш постер. Да, он действительно похож на работу норвежского фотографа Стига Дирдала. Но также на него похожа афиша рождественского концерта в Люцерне, праздничный постер канадского спортивного телеканала Sportsnet и еще десяток новогодних открыток из разных стран мира. Идея построить людей на фото в форме новогодней елки, которую придумал Дирдал, ушла в народ и превратилась во флешмоб. Мы также вдохновились этой концепцией и собрали елку из героев новых "Елок", – говорится в заявлении кинокомпании.

В публикации отмечается, что действия кинокомпании не нарушают закон.

"Но мы не установили, что автор у этой идеи все же есть. Приносим извинения Дирдалу за этот неприятный инцидент. Мы связались с ним лично, объяснили ситуацию и готовы обсудить компенсацию", – резюмировали создатели фильма.

Они заявили, что также предложили фотографу работу в своей компании.



