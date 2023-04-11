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11 апреля, 2023
 
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Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай

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Монилиальный ожог это грибковое заболевание, которое поражает цветки, завязи, цветоножки, ветви, в результате чего они имеют "сожженный" вид
Монилиальный ожог – это грибковое заболевание, которое поражает цветки, завязи, цветоножки, ветви, в результате чего они имеют "сожженный" вид
Фото: pixabay.com

Вторая профилактическая обработка абрикосового сада от монилиального ожога (монилиоза) проводится после того, как деревья завершат цветение. О том, как правильно приготовить эффективный раствор, чтобы собрать хороший будущий урожай, рассказал автор украинского YouTube-блога о садоводстве "Сад город догляд".

Эксперт напомнил, что первая обработка всего плодового сада проводится по так называемому голому дереву, когда на абрикосах еще не раскрылись почки, с использованием бордоской смеси.

Вторая обработка проводится только после цветения деревьев. Те плодовые деревья, которые еще не отцвели, второй раз обрабатывать рано. 

Приготовление смеси

Эксперт советует использовать для обработки сада комбинированный раствор, приготовленный с использованием фунгицидов "Форус" и "Свитч". 

Садовод рекомендует покупать "Форус" в оригинальной упаковке, а не в расфасованных пакетиках без маркировки производителя, так как в таком случае есть риск купить подделку и провести бесполезную работу в саду. Раствор готовится с использованием 3 г препарата, растворенного в 10 л холодной воды. 

После этого 5 г "Свитча" растворяем в 10 л воды. Оба раствора смешиваем в опрыскивателе, после чего приступаем к обработке сада.

Контекст:

Монилиальный ожог – это грибковое заболевание, которое поражает цветки, завязи, цветоножки, ветви, в результате чего они имеют "сожженный" вид.

Заболеванию подвержены преимущественно косточковые и семечковые культуры. Пораженные инфекцией деревья не плодоносят.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: деревья, садоводство, обработка, монилиоз
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