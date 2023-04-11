Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай

Монилиальный ожог – это грибковое заболевание, которое поражает цветки, завязи, цветоножки, ветви, в результате чего они имеют "сожженный" вид Фото: pixabay.com

Эксперт напомнил, что первая обработка всего плодового сада проводится по так называемому голому дереву, когда на абрикосах еще не раскрылись почки, с использованием бордоской смеси.

Вторая обработка проводится только после цветения деревьев. Те плодовые деревья, которые еще не отцвели, второй раз обрабатывать рано.

Приготовление смеси

Эксперт советует использовать для обработки сада комбинированный раствор, приготовленный с использованием фунгицидов "Форус" и "Свитч".

Садовод рекомендует покупать "Форус" в оригинальной упаковке, а не в расфасованных пакетиках без маркировки производителя, так как в таком случае есть риск купить подделку и провести бесполезную работу в саду. Раствор готовится с использованием 3 г препарата, растворенного в 10 л холодной воды.

После этого 5 г "Свитча" растворяем в 10 л воды. Оба раствора смешиваем в опрыскивателе, после чего приступаем к обработке сада.