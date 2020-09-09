"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе

Российский актер Станислав Садальский поделился впечатлениями от визита в Театр на Таганке.

Садальский: Это было просто ужасно, я еле выдержал первый акт Фото: stassadal / Instagram

Российский актер Станислав Садальский в комментарии изданию Teleprogramma.pro прокомментировал актерские данные дочери актрисы Ирины Апексимовой, Дарьи Авратинской.

"Однажды я пришел в Театр на Таганке посмотреть спектакль "Снегурочка", где главную роль играла дочь Ирины Апексимовой. Это замечательная пьеса Островского, но поставлена она так, что даже не видно лиц актеров. На мой личный взгляд, Дарья профнепригодна, но при этом она царит на сцене. Это было просто ужасно, я еле выдержал первый акт", – признался Садальский.

Он отметил, что для Апексимовой дочь важнее коллектива.

"Но все-таки это театр. Тогда нужно создавать свою частную антрепризу и платить за дочку. Апексимова сделала хороший театр, но семейственность ни к чему хорошему не приведет", – заявил он.

Садальский заговорил о дочери Апексимовой, комментируя политику Театра Олега Табакова "Табакерка", который покидают актеры, в приоритете которых оказывается кинематограф.

"Я ненавижу в театре кумовство. А [художественный руководитель "Табакерки"] Владимир Машков, на мой взгляд, успешно расправляется с этим явлением. Немирович-Данченко правильно говорил, что театр стоит на растоптанных актерских самолюбиях", – подчеркнул Садальский.

Ирина Апексимова является директором Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке с марта 2015 года.

Дочь Дарью Авратинскую она родила 14 марта 1994 года от актера Валерия Николаева. Девушка взяла фамилию своей прабабушки по линии матери.