"Проклятая". Вышел трейлер сериала с Кэтрин Лэнгфорд. Видео
На YouTube-канале стрмингового сервиса Netflix опубликовали трейлер фэнтези-сериала "Проклятая". В основе – одноименный роман американского писателя Тома Уилера с иллюстрациями Фрэнка Миллера, автора "Города грехов". Роли исполнили актриса Кэтрин Лэнгфорд, Себастьян Арместо, Шалом Брюн-Фрэнклин, Роб Дэй, Зак Холлэнд, Питер Муллан. В проекте рассказана легенда о короле Артуре в интерпретации девочки-подростка. Премьера запланирована на 17 июля.
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