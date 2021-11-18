Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2021
 
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"Просто мы котики". Шон Пенн засветился в киевской пиццерии ветерана Остальцева

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Пенн снимает в Киеве документальный фильм
Пенн снимает в Киеве документальный фильм
Фото: Ігор Пошивайло / Facebook

17 ноября на Facebook-странице киевской пиццерии Pizza Veterano было размещено совместное фото американского актера и режиссера Шона Пенна с владельцем этого заведения, ветераном, участником АТО и основателем группы компаний Veterano Group Леонидом Остальцевым.

"Обычный день у Pizza Veterano. К нам пришел американский актер и кинорежиссер, лауреат премий "Оскар" Шон Пенн. А как ваши будни проходят? Сертификат вакцинации у звездного гостя Леонид Остальцев проверил лично", – говорится в публикации.

"Настоящие звезды выбирают достойные заведения", – отреагировали пользователи сети.

"Можно прибегать за автографом?" – поинтересовались клиенты.

https://www.facebook.com/Pizza.Veterano/posts/3116846725256683

Ранее Остальцев разместил это же фото и на своей странице в Instagram, но тогда в достоверность снимка поверили не все. 

"У нас Шон Пенн", – написал бизнесмен.

"Ага, а [американский актер] Брэд Питт фоткал", – прокомментировали фото подписчики Остальцева.

"Дядька, у нас были президенты, послы, министры обороны... Поэтому появление Шона Пенна не является необычным. Просто мы котики", – ответил подписчику Остальцев. 

Контекст:

16 ноября стало известно, что Пенн тайно приехал в Украину для того, чтобы снять документальный фильм о событиях Майдана. При этом съемки картины проходят в засекреченном режиме – людей, с которыми актер уже записал интервью на улице Институтской, на месте расстрела Небесной сотни в конце 2013-го – начале 2014 года, просят сохранять конфиденциальность.

Несмотря на засекреченность визита актера в Украину, 16 ноября в Facebook директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло. разместил в Faсebook фото Пенна, на котором он запечатлен возле Колокола достоинства. По словам Пошивайло. Пенн, трижды ударил в колокол после того, как ему рассказали, что это символизирует.

Известно, что актер планирует также побывать в зоне боевых действий на востоке Украины и посетить Мариуполь.

Пенн – двукратный лауреат премии "Оскар" и обладатель "Каннской пальмовой ветви". 

Актер снимает документальные фильмы о резонансных событиях. Одним из самых известных интервью Пенна является разговор с наркобароном Хоакином Гусманом Лоэром по прозвищу Эль Чапо, который после встречи с актером был арестован

Теги: Киев, кино, Брэд Питт, Шон Пенн, Леонид Остальцев
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