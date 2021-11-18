"Просто мы котики". Шон Пенн засветился в киевской пиццерии ветерана Остальцева

"Обычный день у Pizza Veterano. К нам пришел американский актер и кинорежиссер, лауреат премий "Оскар" Шон Пенн. А как ваши будни проходят? Сертификат вакцинации у звездного гостя Леонид Остальцев проверил лично", – говорится в публикации.

"Настоящие звезды выбирают достойные заведения", – отреагировали пользователи сети.

"Можно прибегать за автографом?" – поинтересовались клиенты.

Ранее Остальцев разместил это же фото и на своей странице в Instagram, но тогда в достоверность снимка поверили не все.

"У нас Шон Пенн", – написал бизнесмен.

"Ага, а [американский актер] Брэд Питт фоткал", – прокомментировали фото подписчики Остальцева.

"Дядька, у нас были президенты, послы, министры обороны... Поэтому появление Шона Пенна не является необычным. Просто мы котики", – ответил подписчику Остальцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонід Остальцев * (@leonid_ostaltsev)