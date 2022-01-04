Бульвар Шоубиз
 
04 января, 2022
 
Новости

Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Куценко переосмыслил "Щедрика" Леонтовича, создав для Magic Song интерпретацию мелодии, известной под названием Carol of the Bells
Куценко переосмыслил "Щедрика" Леонтовича, создав для Magic Song интерпретацию мелодии, известной под названием Carol of the Bells
Фото предоставлено командой Куценко

Украинский режиссер, композитор и музыкант Тарас Куценко (творческий псевдоним – Terry Heimat), который живет и работает в Китае, получил премию американского фестиваля Silver Mask (Лос-Анджелес, США) за короткометражный анимационный проект Magic Song в номинации "Лучший оригинальный саундтрек". Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

"Композитор переосмыслил музыку "Щедрика" Николая Леонтовича, создав для проекта Magic Song интерпретацию мелодии, известной в мире под названием Carol of the Bells", – отмечается в релизе, предоставленном изданию "ГОРДОН" командой Тараса Куценко.

Премию в номинации "Лучший продюсер" получил идейный вдохновитель этого проекта, американский продюсер и сценарист Алекс Сино.

В записи рождественского сингла и клипа Magic Song в том числе приняли участие российская певица украинского происхождения Анжелика Варум и ее муж, российский певец и композитор Леонид Агутин.

Музыканты исполнили сольные партии в сопровождении филармонического оркестра "Чжанцзяцзе" (Хунань, Китай) под управлением Тараса Куценко.

Для создания музыкальной короткометражки Magic Song, кроме живых съемок, использовали компьютерную графику и песочную анимацию.

По сюжету в рождественскую ночь маленькая девочка, роль которой исполнила Анастасия Куценко, встречается с музыкантами и феей из Песочной страны, роль которой исполнила Светлана Тельбух – художница песочной анимации и участница крупных телешоу, включая "Україна має талант", America Got Talent, Spain Got Talent.

ВИДЕО
Видео: Warner Música / YouTube
Контекст:

Куценко родился в 1977 году в Казани (Россия) в музыкальной семье. Он является автором музыки ко многим театральным постановкам и фильмам.

Куценко с 2010 года жил и работал в Харькове. Был дирижером Молодежного академического симфонического оркестра "Слобожанский".

В 2018 году отправился в Китай с культурной миссией, где в 2019 году основал филармонический оркестр "Чжанцзяцзе", участниками которого являются украинские музыканты.

Куценко – лауреат голливудской премии Blastoff (2021) в номинации "Лучшая песня или музыка для еще не завершенного или не выпущенного фильма" за сингл BazaArt (All be fine).

Алекс Сино родился в 1957 году в Одессе, в 1989-м переехал в США. Сино – сценарист, креативный продюсер и автор текстов, обладатель множества наград и премий. Нью-Йоркский университет присвоил Сино степень доктора философии.

Фестиваль Silver Mask основан для поддержки начинающих и независимых кинематографистов, которые создают нестандартные фильмы и сценарии.

Теги: США, Китай, Леонид Агутин, композитор, Анжелика Варум, Тарас Куценко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
Дмитрий ГОРДОН
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской "плюнуть ей в рожу" во время интервью
Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской "плюнуть ей в рожу" во время интервью
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
"Ну и погодка". Балерина Шишпор снялась в Дубае в купальнике с высокой линией бикини, встав на цыпочки
"Ну и погодка". Балерина Шишпор снялась в Дубае в купальнике с высокой линией бикини, встав на цыпочки
"Ты делаешь витилиго сексуальным". Винни Харлоу снялась в микро-бикини и показала тело со всех ракурсов
"Ты делаешь витилиго сексуальным". Винни Харлоу снялась в микро-бикини и показала тело со всех ракурсов
"Мне очень плохо". Отдыхавшая в Карпатах жена Остапчука сообщила о болезни и вернулась в Киев
"Мне очень плохо". Отдыхавшая в Карпатах жена Остапчука сообщила о болезни и вернулась в Киев
Второй из прославившихся пластическими операциями близнецов Игорь Богданов умер через шесть дней после брата
Второй из прославившихся пластическими операциями близнецов Игорь Богданов умер через шесть дней после брата
"Бомбезная фисташечка", "Какая красивая". 26-летняя Бех-Романчук в трусах расставила ноги перед объективом
"Бомбезная фисташечка", "Какая красивая". 26-летняя Бех-Романчук в трусах расставила ноги перед объективом
"Выздоравливай скорее, Вупи". 66-летняя Голдберг заразилась коронавирусом
"Выздоравливай скорее, Вупи". 66-летняя Голдберг заразилась коронавирусом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS