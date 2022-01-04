  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song

"Композитор переосмыслил музыку "Щедрика" Николая Леонтовича, создав для проекта Magic Song интерпретацию мелодии, известной в мире под названием Carol of the Bells", – отмечается в релизе, предоставленном изданию "ГОРДОН" командой Тараса Куценко.
Премию в номинации "Лучший продюсер" получил идейный вдохновитель этого проекта, американский продюсер и сценарист Алекс Сино.
В записи рождественского сингла и клипа Magic Song в том числе приняли участие российская певица украинского происхождения Анжелика Варум и ее муж, российский певец и композитор Леонид Агутин.
Музыканты исполнили сольные партии в сопровождении филармонического оркестра "Чжанцзяцзе" (Хунань, Китай) под управлением Тараса Куценко.
Для создания музыкальной короткометражки Magic Song, кроме живых съемок, использовали компьютерную графику и песочную анимацию.
По сюжету в рождественскую ночь маленькая девочка, роль которой исполнила Анастасия Куценко, встречается с музыкантами и феей из Песочной страны, роль которой исполнила Светлана Тельбух – художница песочной анимации и участница крупных телешоу, включая "Україна має талант", America Got Talent, Spain Got Talent.
Куценко родился в 1977 году в Казани (Россия) в музыкальной семье. Он является автором музыки ко многим театральным постановкам и фильмам.
Куценко с 2010 года жил и работал в Харькове. Был дирижером Молодежного академического симфонического оркестра "Слобожанский".
В 2018 году отправился в Китай с культурной миссией, где в 2019 году основал филармонический оркестр "Чжанцзяцзе", участниками которого являются украинские музыканты.
Куценко – лауреат голливудской премии Blastoff (2021) в номинации "Лучшая песня или музыка для еще не завершенного или не выпущенного фильма" за сингл BazaArt (All be fine).
Алекс Сино родился в 1957 году в Одессе, в 1989-м переехал в США. Сино – сценарист, креативный продюсер и автор текстов, обладатель множества наград и премий. Нью-Йоркский университет присвоил Сино степень доктора философии.
Фестиваль Silver Mask основан для поддержки начинающих и независимых кинематографистов, которые создают нестандартные фильмы и сценарии.