  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song

Куценко переосмыслил "Щедрика" Леонтовича, создав для Magic Song интерпретацию мелодии, известной под названием Carol of the Bells Фото предоставлено командой Куценко

"Композитор переосмыслил музыку "Щедрика" Николая Леонтовича, создав для проекта Magic Song интерпретацию мелодии, известной в мире под названием Carol of the Bells", – отмечается в релизе, предоставленном изданию "ГОРДОН" командой Тараса Куценко.

Премию в номинации "Лучший продюсер" получил идейный вдохновитель этого проекта, американский продюсер и сценарист Алекс Сино.

В записи рождественского сингла и клипа Magic Song в том числе приняли участие российская певица украинского происхождения Анжелика Варум и ее муж, российский певец и композитор Леонид Агутин.

Музыканты исполнили сольные партии в сопровождении филармонического оркестра "Чжанцзяцзе" (Хунань, Китай) под управлением Тараса Куценко.

Для создания музыкальной короткометражки Magic Song, кроме живых съемок, использовали компьютерную графику и песочную анимацию.

По сюжету в рождественскую ночь маленькая девочка, роль которой исполнила Анастасия Куценко, встречается с музыкантами и феей из Песочной страны, роль которой исполнила Светлана Тельбух – художница песочной анимации и участница крупных телешоу, включая "Україна має талант", America Got Talent, Spain Got Talent.

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Видео: Warner Música / YouTube