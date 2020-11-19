Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете

Лидер партии ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко, которая на днях сменила имидж, позировала на камеру во время работы с бумагами.

Лидер партии ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко 19 ноября в Instagram опубликовала фото, на котором была запечатлена в кабинете партийного офиса.

"Рабочие моменты", – подписала она публикацию.

Тимошенко позирует в кадре, сидя за столом с бумагами в руках. В день съемки политик была одета в закрытое серое платье с пуговицами с темным воротником и белой вставкой. Укороченные волосы Тимошенко уложила волной, выпустив прядь возле виска.

"Прическа шикарная", – отреагировали на публикацию пользователи сети.

"Ух ты, новая прическа", – прокомментировали снимок фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Тимошенко впервые появилась на публике в новом образе 16 ноября – политик укоротила длину волос и обрезала челку. До смены имиджа она собирала длинные волосы в хвост на затылке.