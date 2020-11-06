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Facebook удалил 94 страницы с "ботоферм" Тимошенко. В ее пресс-службе заявили, что не владеют информацией об инциденте

По информации Facebook, на страницах, которые работали на политическую кампанию лидера партии "Батьківщина", народного депутата Юлии Тимошенко, писали комментарии в ее поддержку, а также критиковали политических оппонентов. В пресс-службе лидера "Батьківщини" посоветовали направить письменный запрос их специалистам по интернет-рекламе.

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В пресс-службе Тимошенко прокомментировали заявление Facebook
В пресс-службе Тимошенко прокомментировали заявление Facebook
Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Социальная сеть Facebook удалила 94 страницы, связанные с деятельностью "ботоферм", которые работали на политическую кампанию лидера партии "Батьківщина", народного депутата Юлии Тимошенко. Об этом сообщается в отчете компании за октябрь, который опубликовали 5 ноября (.pdf).

"Мы удалили 46 аккаунтов в Facebook, 44 страницы, одну группу и три аккаунта в Instagram, связанных с украинской PR-фирмой Modern Advertising Solutions и лицами, связанными с кампанией Тимошенко и политической партией "Батьківщина", – сообщили в Facebook.

В компании отметили, что деятельность "ботоферм" была направлена на внутреннюю политику Украины. Их обнаружили благодаря программе соцсети по выявлению "аутентичного поведения", то есть владельцы аккаунтов выдавали себя за других лиц. 

В отчете сообщается, что "ботофермы" использовали поддельные учетные записи, некоторые из которых ранее уже были отключены. 

"Они создавали вымышленных персонажей, комментировали контент, размещенный в группах и на управляемых страницах, некоторые из которых выдавали себя за местные СМИ", – сообщается в релизе.

По информации Facebook, на страницах размещали публикации на украинском языке о текущих событиях в Украине, в том числе о местных выборах. Со страниц ботов писали комментарии в поддержку Тимошенко и партии "Батьківщина", а также критиковали ее политических оппонентов, президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко. 

Деятельность страниц в основном была связана с выборами, в том числе президентскими и парламентскими выборами в 2019 году и местными выборами в 2020 году, добавили в отчете.

В пресс-службе Тимошенко сообщили Общественному, что не владеют информацией о заявлениях Facebook, и посоветовали направить письменный запрос специалистам по интернет-рекламе партии.

Представители PR-компании Modern Advertising Solutions подтвердили изданию, что сотрудничают с "Батьківщиною" и предоставляют ей услуги в сфере интернет-рекламы. В PR-компании отметили, что не получали сообщений от Facebook о блокировке своих страниц и предупреждений относительно "подозрительного поведения".

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: Юлия Тимошенко, интернет, Facebook, ВО Батьківщина, Instagram, Интер, политика, соцсети, отчет, местные выборы, партия
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