"Пусть "П...здец, приехали!" звучит еще много-много лет!" Ургант поздравил бабушку с 92-летием

Он опубликовал фото из семейного архива бабушки и деда Льва Милиндера, а также разговор с Ниной Ургант накануне ее дня рождения.

"Несмотря на то, что юмористическим истоком в нашей семье принято считать Леву Милиндера, не могу не отметить вчерашний разговор:

– Нина, представляешь, Эрике уже 21.

– Понятно…

– А мне 43!

– Ужас...

– А сыну твоему 65 в ноябре!

– Кошмар…

– А тебе завтра 92!

– Пиздец, приехали!"

Подписчики Урганта поздравили его бабушку и пожелали ей здоровья.

"С днем рождения! Пусть "Пиздец, приехали!" звучит еще много-много лет!" – написал в комментариях российский шоумен Семен Слепаков.

"Браво! Потрясающий диалог!" – отметила актриса Юлия Пересильд.

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