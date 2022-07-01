  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео

Кричевский: Переждать отбой тревоги, не играть с судьбой и найти в итоге путь домой Фото: garikkrichevskyi / Instagram

"Переждать отбой тревоги, не играть с судьбой и найти в итоге путь домой", – поет артист в одном из куплетов новой песни.

В ролике показаны кадры документальной хроники, снятые в разрушенных российскими оккупантами украинских городах после нападения РФ на Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Гарик Кричевский / YouTube