  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео

"Переждать отбой тревоги, не играть с судьбой и найти в итоге путь домой", – поет артист в одном из куплетов новой песни.
В ролике показаны кадры документальной хроники, снятые в разрушенных российскими оккупантами украинских городах после нападения РФ на Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гарик Кричевский родился в 1963 году во Львове в семье врачей. После окончания Львовского государственного мединститута с 1989-го по 1991-й год работал врачом-рентгенологом.
С 1995-го гастролирует с концертами. Певец поет песни в стиле шансон.
Артист осудил российскую агрессию против Украины.