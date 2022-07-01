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01 июля, 2022
 
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"Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео

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Кричевский: Переждать отбой тревоги, не играть с судьбой и найти в итоге путь домой
Кричевский: Переждать отбой тревоги, не играть с судьбой и найти в итоге путь домой
Фото: garikkrichevskyi / Instagram

Украинский певец Гарик Кричевский 30 июня разместил на своем канале в YouTube клип на новую песню "Путь домой".

"Переждать отбой тревоги, не играть с судьбой и найти в итоге путь домой", – поет артист в одном из куплетов новой песни.

В ролике показаны кадры документальной хроники, снятые в разрушенных российскими оккупантами украинских городах после нападения РФ на Украину. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Гарик Кричевский / YouTube
Контекст:

Гарик Кричевский родился в 1963 году во Львове в семье врачей. После окончания Львовского государственного мединститута с 1989-го по 1991-й год работал врачом-рентгенологом.

С 1995-го гастролирует с концертами. Певец поет песни в стиле шансон.

Артист осудил российскую агрессию против Украины.

Теги: война России против Украины, Гарик Кричевский
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