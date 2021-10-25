Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице Наталье Орейро

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталья Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине", – говорится в документе.

Певица пока не комментировала получение гражданства РФ,

Контекст:

Полное имя актрисы – Наталия Мариса Орейро Иглесиас Погхио Боури. Мировую известность ей принесла главная роль в аргентинском сериале "Дикий ангел".

О своем желании получить российское гражданство артистка впервые заявила в эфире шоу "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале", а летом 2020 года подала документы на оформление.

"Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", – объяснила тогда она.

Артистка живет в браке с рок-музыкантом Рикардо Мольо. Он старше ее на 20 лет.