Звезда сериала "Дикий ангел" Орейро показала 63-летнего мужа

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро поздравила с днем рождения своего супруга, рок-музыканта Рикардо Мольо.

43-летняя певица и актриса из Уругвая Наталия Орейро обнародовала в Instagram снимки со своим мужем, рок-музыкантом Рикардо Мольо.

"Счастливого дня рождения моему любимому человеку", – написала она 16 августа.

Мольо исполнилось 63 года. В браке пара живет с 2001 года. У них есть сын Мерлин Атауальпа (2012).

Полное имя актрисы – Наталия Мариса Орейро Иглесиас Погхио Боури. Мировую известность ей принесла главная роль в аргентинском сериале "Дикий ангел".