Путин выразил благодарность Лозе

Опубликован документ со словами благодарности в адрес российского музыканта Юрия Лозы от президента РФ Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность музыканту Юрию Лозе в числе других деятелей культуры за заслуги в развитии российской культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Распоряжение опубликовали в четверг на портале правовой информации.

"Объявить благодарность президента Российской Федерации: Лозе Юрию Эдуардовичу – композитору, артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт", город Москва", – написано в документе.

Юрий Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В 1970–1980-х годах играл в ансамбле "Веселый калейдоскоп", группе "Интеграл", "Зодчие". В 1987 году начал сольную карьеру. Наиболее известные его песни – "Плот", "Пой, моя гитара!", "Девочка сегодня в баре".