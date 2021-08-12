  Три способа сделать красивый букет из конфет своими руками

Для создания "сладких" букетов можно использовать шоколадные батончики, конфеты и даже зефир Фото: depositphotos.com

Начать обучение лучше всего с создания простых букетов. Например, попробовать собрать композицию из шоколадных батончиков. Для этого понадобятся упаковка деревянных шампуров для шашлыка, сладости, упаковочная бумага, скотч и лента для декора. Последовательность действий показана на этом обучающем видео.

ВИДЕО

Видео: Buket7ruTV / YouTube

Для "сладкого" букета, кроме батончиков, можно использовать и другие сладости. Например, зефир и маршмелоу. Как крепить лакомства на деревянные шампуры и компоновать их в букет, мастер демонстрирует в этом ролике.

ВИДЕО

Видео: Buket7ruTV / YouTube

Для "сладких" букетов также можно использовать шоколадные конфеты в фольгированной упаковке. Для оформления сладостей в букет мастер советует подготовить 19 штук конфет Ferrero Rocher, такое же количество пластиковых держателей и розеток для воздушных шаров, скотч, клеевой пистолет, органзу, гофрированную бумагу для декора и фетр. Техника сборки такого букета показана на видео.

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