10 советов о том, как сделать карту желаний

Автор украинского Instagram-блога karta_mrii отмечает, что большинство людей не достигают желаемых целей только потому, что не знают, чего конкретно хотят.
"Нужно четко формулировать свои желания, фокусироваться на них каждый день. В этом помогает карта желаний", – пишет автор блога.
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Эксперт советует создавать карту визуализации желаний в дни растущей луны. В 2021 году это период с:
"Энергетика этих дней настолько мощная, что все желания сбудутся в самое короткое время. А вот в период убывающей луны, наоборот, силы идут на убыль", – утверждает автор блога.
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Эксперты сайта Canva, специализирующегося на предоставлении услуг по созданию карты желаний, советуют при составлении карты визуализации желаний воспользоваться листом формата А4 или большего.
В центр листа рекомендуется поместить свою фотографирую. Затем условно разбить лист на сектора, каждый из которых отвечает за определенную сферу жизни – всего их должно получиться девять. В них следует разместить изображение того, о чем вы мечтаете.
Свои желания рекомендуется не только изображать с помощью фото или картинок, но и прописывать. При этом стоит избегать формулировок с частицей "не".
Составляя карту визуализации желаний, приоритет стоит отдавать тем, которые можно реализовать не позднее, чем за три-четыре года. Составлять карту желаний для долгосрочных целей не рекомендуется.
Создать карту желаний можно также с помощью онлайн-конструктора и сохранить ее в телефоне. В Play-маркет представлено несколько бесплатных приложений, которые помогают визуализировать свои цели по вышеописанному принципу и держать их в поле зрения.
При этом приложения контролируют работу пользователя с картой желаний, при необходимости напоминая ему об этом.
Подытоживая, выделим отдельно 10 советов по созданию карты желаний:
Бывшая солистка украинской группы "ВИА Гра", а сейчас сольная певица Вера Брежнева 1 августа, отвечая в Instagram Stories на вопросы фолловеров о том, помогает ли визуализация желаний их исполнению, дала утвердительный ответ.
"Но лучше всего к исполнению желаний приводят действия", – резюмировала артистка.