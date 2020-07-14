Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2020
 
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"Радиоактивность". Вышел трейлер фильма с Розамунд Пайк. Видео

На YouTube-канале Amazon Prime Video разместили трейлер фильма "Радиоактивность". Это байопик о личной жизни и научной деятельности лауреата Нобелевской премии по физике и химии Марии Кюри. В основе картины графический роман Лорена Редниса "Радиоактивность. Мария и Пьер Кюри: сказка о любви и последствиях". Главную роль исполнила актриса Розамунд Пайк. Режиссер – иранская писательница Маржан Сатрапи. "Этот фильм – необычная биография исключительной женщины. Он рассказывает об открытии радиоактивности, о том, как к открытию относились сами Кюри. Это история о цинизме и влиянии открытия на весь мир", – рассказывала Сатрапи. Съемки проходили в Будапеште осенью 2018 года. Лента будет доступна на стриминговом сервисе Amazon Prime Video с 24 июля 2020 года.

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Лента будет доступна на стриминговом сервисе Amazon Prime Video с 24 июля 2020 года
Лента будет доступна на стриминговом сервисе Amazon Prime Video с 24 июля 2020 года
Скриншот: Amazon Prime Video / YouTube

видео

Видео: Amazon Prime Video / YouTube
Теги: фильм, видео, трейлер, Розамунд Пайк
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