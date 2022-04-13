Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"

Студенты призвали Рособрнадзор "не допустить разрушения уникального образовательного учреждения" и восстановить Райкина на занимаемой должности.

Райкин в комментарии российскому сайту "Подъем" заявил, что будет оспаривать свое увольнение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году.

26 февраля Райкин подписал коллективное письмо с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине". "В каждом из нас живет генетическая память о войне. Мы не хотим новой войны, не хотим, чтобы гибли люди. Мы призываем всех, от кого это зависит, остановить вооруженные действия, отвести войска и сесть за стол переговоров", – говорилось в заявлении без указания имен или должностей лиц, к которым обращались российские артисты. Текст обращения опубликован на сайте "Сатирикона". Кроме Райкина обращение подписали Олег Басилашвили, Максим Виторган, Алиса Фрейндлих и другие.