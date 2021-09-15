"Раскрыли все секреты", "Даже если и в положении, что странного?" Молодая жена Петросяна высказалась о своей новой беременности

"Путешествовать легко! Вокруг нас столько интересных мест! Для любопытных "варвар" – я не в положении. Я просто толстая", – написала она.

"Даже если и в положении, а что нельзя? Что странного?" – отреагировали пользователи сети.

"Раскрыли все секреты", – прокомментировали заявление Брухуновой ее подписчики.