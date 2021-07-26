  Рассыпчатый рис. Рецепт

Чтобы сварить рис, понадобятся один стакан зерен и два стакана горячей воды.
Перед приготовлением рис необходимо промыть под проточной водой и только после этого переложить в кастрюлю, а затем залить горячей водой и добавить одну чайную ложку соли.
Во время приготовления кастрюлю с рисом нужно накрыть крышкой и довести воду до кипения.
После этого рис необходимо варить на среднем огне, а при появлении пены крышку можно на некоторое время приподнять.
Спустя 18–20 минут рис будет готов. После этого кастрюлю необходимо снять с огня и дать блюду остыть.
Остывший рис перед подачей можно перемешать.
"Спасибо. Реально рассыпчатый получился", – поделились отзывами пользователи сети.