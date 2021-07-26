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26 июля, 2021
 
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Рассыпчатый рис. Рецепт

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Чтобы блюдо получилось рассыпчатым, на один стакан риса берут два стакана воды
Чтобы блюдо получилось рассыпчатым, на один стакан риса берут два стакана воды
Фото: depositphotos.com

Чтобы рис получился рассыпчатым, необходимо придерживаться нескольких правил – соблюсти пропорции зерна с водой и вовремя выключить огонь. Пошаговый рецепт того, как правильно варить рис, опубликован на YouTube-канале "Лучшие рецепты".

Чтобы сварить рис, понадобятся один стакан зерен и два стакана горячей воды.

Перед приготовлением рис необходимо промыть под проточной водой и только после этого переложить в кастрюлю, а затем залить горячей водой и добавить одну чайную ложку соли.

Во время приготовления кастрюлю с рисом нужно накрыть крышкой и довести воду до кипения.

После этого рис необходимо варить на среднем огне, а при появлении пены крышку можно на некоторое время приподнять.

Спустя 18–20 минут рис будет готов. После этого кастрюлю необходимо снять с огня и дать блюду остыть.

Остывший рис перед подачей можно перемешать.

"Спасибо. Реально рассыпчатый получился", – поделились отзывами пользователи сети.

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Видео: Лучшие Рецепты / YouTube
Теги: кулинария
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