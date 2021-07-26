  Рассыпчатый рис. Рецепт

Чтобы блюдо получилось рассыпчатым, на один стакан риса берут два стакана воды Фото: depositphotos.com

Чтобы сварить рис, понадобятся один стакан зерен и два стакана горячей воды.

Перед приготовлением рис необходимо промыть под проточной водой и только после этого переложить в кастрюлю, а затем залить горячей водой и добавить одну чайную ложку соли.

Во время приготовления кастрюлю с рисом нужно накрыть крышкой и довести воду до кипения.

После этого рис необходимо варить на среднем огне, а при появлении пены крышку можно на некоторое время приподнять.

Спустя 18–20 минут рис будет готов. После этого кастрюлю необходимо снять с огня и дать блюду остыть.

Остывший рис перед подачей можно перемешать.

"Спасибо. Реально рассыпчатый получился", – поделились отзывами пользователи сети.

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