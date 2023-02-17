Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу

Модель позирует в кадре в полный рост, стоя спиной к объективу. Поправив завязки на топе и микроплавках, Ратаковски на мгновение повернулась к камере лицом.

Она отметила, что эта модель вскоре появится на сайте и будет доступна к продаже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)