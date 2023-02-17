Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу

Модель позирует в кадре в полный рост, стоя спиной к объективу. Поправив завязки на топе и микроплавках, Ратаковски на мгновение повернулась к камере лицом.
Она отметила, что эта модель вскоре появится на сайте и будет доступна к продаже.
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Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. Сейчас ей 31 год. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.
Ратаковски вышла замуж за американского актера Бир-Маккларда в феврале 2018 года. 8 марта 2021 года у пары родился сын.
В июле 2022 года американские СМИ сообщили, что Ратаковски разводится с мужем из-за его измен. По информации американсикх таблоидов, сейчас модель состоит в отношениях с американским комиком Эриком Андре.