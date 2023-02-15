Бульвар Шоубиз
 
15 февраля, 2023
 
Новости

39-летний американский комик выложил в сеть откровенные снимки с девушкой. СМИ пишут, что это его новая возлюбленная – 31-летняя Ратаковски

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ратаковски не подтверждает, но и не опровергает роман с комиком
Ратаковски не подтверждает, но и не опровергает роман с комиком
Фото: emrata / Instagram

39-летний американский комик Эрик Андре 14 февраля разместил в Instagram фото, на которых запечатлен на диване без одежды и белья.

На снимках также изображена девушка – она позирует, стоя перед Андре без одежды.  Ее отражение видно в зеркале, которое стоит позади комика.

Таблоид Page Six пишет, что на фото запечатлена 31-летняя американская модель Эмили Ратаковски. Это же подтвержается в публикации на сайте издания Vanity Fair. 

Фамилию модели также упоминают в комментариях к снимкам подписчики Андре. Сам комик не стал называть, кем является его партнерша, но отметил, что с ней он отметил День святого Валентина.

О том, что Андре и Ратаковски состоят в отношениях, Page Six сообщил в начале января 2023 года. Ни Ратаковски, ни Андре официально это не подтверждали, но и не опровергали. 

Откровенные фото пары можно посмотреть здесь

Контекст:

В феврале 2018 года Ратаковски вышла замуж за американского актера Бир-Маккларда  Весной 2021 года у пары родился сын. В июле 2022 года американские СМИ сообщили, что Ратаковски разводится с мужем из-за его измен

Андре личную жизнь в последние годы не афишировал.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Эмили Ратаковски, модель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Маломуж: В классическом понимании агентов РФ среди президентов Украины не было. Но ряд из них – бывшая агентура КГБ СССР
  Маломуж: В классическом понимании агентов РФ среди президентов Украины не было. Но ряд из них – бывшая агентура КГБ СССР
Дмитрий ГОРДОН
  Бывший израильский спецназовец Десятник: Я жене сказал, что еду в Украину на неделю, но когда приехал, для себя решил, что буду защищать эту страну и до победного конца останусь в Украине
  Бывший израильский спецназовец Десятник: Я жене сказал, что еду в Украину на неделю, но когда приехал, для себя решил, что буду защищать эту страну и до победного конца останусь в Украине
Дмитрий ГОРДОН
  Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек
  Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
39-летний американский комик выложил в сеть откровенные снимки с девушкой. СМИ пишут, что это его новая возлюбленная – 31-летняя Ратаковски
39-летний американский комик выложил в сеть откровенные снимки с девушкой. СМИ пишут, что это его новая возлюбленная – 31-летняя Ратаковски
Галина ГРИШИНА
Рианна вместе с мужем и девятимесячным сыном снялась для Vogue. Фото
Рианна вместе с мужем и девятимесячным сыном снялась для Vogue. Фото
Галина ГРИШИНА
"Возможно, она деспот. Никто не знает. Кроме президента". Клопотенко рассказал, какое впечатление на него произвела Зеленская
"Возможно, она – деспот. Никто не знает. Кроме президента". Клопотенко рассказал, какое впечатление на него произвела Зеленская
Галина ГРИШИНА
"Кто-то покидал страну и продавал. Мы его дешево купили". Анатолий Анатолич показал свой дом. Фото
"Кто-то покидал страну и продавал. Мы его дешево купили". Анатолий Анатолич показал свой дом. Фото
Галина ГРИШИНА
Танцовщица Русина после слухов о романе с Melovin показала страстные поцелуи на кипрском пляже с новым бойфрендом
Танцовщица Русина после слухов о романе с Melovin показала страстные поцелуи на кипрском пляже с новым бойфрендом
Галина ГРИШИНА
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Червона троянда". Видео
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Червона троянда". Видео
Галина ГРИШИНА
  Украинский актер рассказал, как Гордон спас ему жизнь в первый день войны
  Украинский актер рассказал, как Гордон спас ему жизнь в первый день войны
Галина ГРИШИНА
С огромным букетом роз и в халате. Жена футболиста Зинченко умилила сеть новыми фото полуторагодовалой дочери
С огромным букетом роз и в халате. Жена футболиста Зинченко умилила сеть новыми фото полуторагодовалой дочери
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
Галина ГРИШИНА
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
Галина ГРИШИНА
"В голове гудит, плохо слышу, нарушена координация, не могу долго идти". Защищающий Украину поэт Полежака получил контузию
"В голове гудит, плохо слышу, нарушена координация, не могу долго идти". Защищающий Украину поэт Полежака получил контузию
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду
Галина ГРИШИНА
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником
53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера
53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера
Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео
Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 