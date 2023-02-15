39-летний американский комик выложил в сеть откровенные снимки с девушкой. СМИ пишут, что это его новая возлюбленная – 31-летняя Ратаковски

На снимках также изображена девушка – она позирует, стоя перед Андре без одежды. Ее отражение видно в зеркале, которое стоит позади комика.
Таблоид Page Six пишет, что на фото запечатлена 31-летняя американская модель Эмили Ратаковски. Это же подтвержается в публикации на сайте издания Vanity Fair.
Фамилию модели также упоминают в комментариях к снимкам подписчики Андре. Сам комик не стал называть, кем является его партнерша, но отметил, что с ней он отметил День святого Валентина.
О том, что Андре и Ратаковски состоят в отношениях, Page Six сообщил в начале января 2023 года. Ни Ратаковски, ни Андре официально это не подтверждали, но и не опровергали.
Откровенные фото пары можно посмотреть здесь.
В феврале 2018 года Ратаковски вышла замуж за американского актера Бир-Маккларда Весной 2021 года у пары родился сын. В июле 2022 года американские СМИ сообщили, что Ратаковски разводится с мужем из-за его измен.
Андре личную жизнь в последние годы не афишировал.