39-летний американский комик выложил в сеть откровенные снимки с девушкой. СМИ пишут, что это его новая возлюбленная – 31-летняя Ратаковски

Ратаковски не подтверждает, но и не опровергает роман с комиком Фото: emrata / Instagram

На снимках также изображена девушка – она позирует, стоя перед Андре без одежды. Ее отражение видно в зеркале, которое стоит позади комика.

Таблоид Page Six пишет, что на фото запечатлена 31-летняя американская модель Эмили Ратаковски. Это же подтвержается в публикации на сайте издания Vanity Fair.

Фамилию модели также упоминают в комментариях к снимкам подписчики Андре. Сам комик не стал называть, кем является его партнерша, но отметил, что с ней он отметил День святого Валентина.

О том, что Андре и Ратаковски состоят в отношениях, Page Six сообщил в начале января 2023 года. Ни Ратаковски, ни Андре официально это не подтверждали, но и не опровергали.

Откровенные фото пары можно посмотреть здесь.