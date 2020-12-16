"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу

Российская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена позирующей на высоком стуле, с широко разведенными в стороны ногами.
Она запечатлена в желтом трикотажном жакете, туфлях в тон и брюках в полоску.
"Цветотерапия", – написала она.
Певица также процитировала подписчиков, раскритиковавших ее ранее: "И абсолютно неприемлемая поза, что она там себе думает?", "Это все ей совершенно не идет. Сдвиньте ноги".
"И две жизни параллельных спорят во мне одном", – сказал бы, а точнее пропел бы Валерий Меладзе", – завершила пост Джанабаева, сопроводив его хештегами "будни", "жена", "мать", "рефлексия", "ноги".
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"Ваши, господи прости, раздвинутые ноги, вызывают полный восторг, всем бы так раздвигать", – отметила подписчица percovaj.
Днем ранее подписчицы раскритиковали Джанабаеву за неудачную, на их взгляд, позу для фото.
Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде. В группе "ВИА Гра" она пела с 2004-го по 2013 год. Сейчас строит сольную карьеру. В конце сентября 2019 года она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Джанабаева является супругой брата продюсера – певца Валерия Меладзе.