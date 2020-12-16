"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу

Российская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева поскле критики со стороны своих подписчиков раздвинула ноги еще шире.

Российская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена позирующей на высоком стуле, с широко разведенными в стороны ногами.

Она запечатлена в желтом трикотажном жакете, туфлях в тон и брюках в полоску.

"Цветотерапия", – написала она.

Певица также процитировала подписчиков, раскритиковавших ее ранее: "И абсолютно неприемлемая поза, что она там себе думает?", "Это все ей совершенно не идет. Сдвиньте ноги".

"И две жизни параллельных спорят во мне одном", – сказал бы, а точнее пропел бы Валерий Меладзе", – завершила пост Джанабаева, сопроводив его хештегами "будни", "жена", "мать", "рефлексия", "ноги".

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"Ваши, господи прости, раздвинутые ноги, вызывают полный восторг, всем бы так раздвигать", – отметила подписчица percovaj.

Днем ранее подписчицы раскритиковали Джанабаеву за неудачную, на их взгляд, позу для фото.

Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде. В группе "ВИА Гра" она пела с 2004-го по 2013 год. Сейчас строит сольную карьеру. В конце сентября 2019 года она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Джанабаева является супругой брата продюсера – певца Валерия Меладзе.