"Разница в возрасте у нас 18". 61-летний Игорь Николаев показал проживающую в США 43-летнюю дочь

"Такие мы сейчас: мне 61 – и у моей старшей доченьки Юлечки сегодня день рождения! А разница в возрасте у нас по-прежнему 18 [лет]", – написал он.

Контекст:

Николаев – отец двух дочерей. Старшей дочери артиста от первого брака Юлии Николаевой в октябре 2021 года исполнилось 43 года. Сейчас она живет и работает в США.

В 2015 году в браке с певицей Юлией Проскуряковой у артиста родилась дочь Вероника. Николаев и Проскурякова зарегистрировали отношения в 2010 году – осенью 2020 года супруги отмечали 10-летие семейной жизни.