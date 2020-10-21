"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном

Российский продюсер Яна Рудковская 20 октября разместила в Instagram ролик, в котором запечатлены ее сыновья – семилетний Александр и новорожденный Арсений.
"Нянчимся. Арсений похож на папу и Саню, посмотрим, что будет дальше", – подписала она ролик.
Во время съемок видео младший сын Рудковской расплакался, несмотря на то, что старший брат пытался развлечь его с помощью погремушки. Не останавливая съемку, Рудковская попыталась успокоить ребенка на расстоянии.
"Ребенок плачет, а мать снимает, хоть бы пустышку дали, чтобы малыш не орал", – отреагировали на видео пользователи сети.
"Плачет так жалобно", – заметили фолловеры.
"Как красиво мяукает – агукает", – прокомментировали ролик подписчики.
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Нянчимся... Арсений похож на папу и Саню ,посмотрим что будет дальше )
Рудковская вышла замуж за российского фигуриста Евгения Плющенко 12 сентября 2009 года. 6 января 2013 года у пары родился сын Александр.
У Плющенко также есть сын Егор (2006) от первой жены Марии Ермак. Супруги развелись в феврале 2008 года.
У Рудковской от предыдущего брака с российским миллиардером Виктором Батуриным есть два сына – Андрей (2001) и Николай (2002). Андрей – приемный сын Рудковской.
О том, что у них 25 сентября 2020 года родился сын Арсений, супруги сообщили 1 октября. Для подписчиков и звезд российского шоу-бизнеса эта новость стала неожиданностью.