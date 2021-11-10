"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини

На фото 39-летняя Подольская позирует в полный рост на фоне скульптуры, сделанной в виде упаковки с картошкой фри.
"Картошечку я тут не ем, только фотографируюсь с ней", – подписала она публикацию.
"Можно и покушать картошечки, ребра торчат!" – написала reginadeynejenko.
"Наташа, ты похудела", – прокомментировал фото seryoga_kovalenko70.
"Доска", – отметила makarevicolga27.
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Наталья Подольская замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым. Они поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.