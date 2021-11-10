Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2021
 
Новости

"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подольская отдыхает в одном из отелей Египта
Подольская отдыхает в одном из отелей Египта
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская 10 ноября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черном мини-бикини. В геолокации она отметила, что находится в Египте.

На фото 39-летняя Подольская позирует в полный рост на фоне скульптуры, сделанной в виде упаковки с картошкой фри.

"Картошечку я тут не ем, только фотографируюсь с ней", – подписала она публикацию.

"Можно и покушать картошечки, ребра торчат!" – написала reginadeynejenko.

"Наташа, ты похудела", – прокомментировал фото seryoga_kovalenko70.

"Доска", – отметила makarevicolga27.

Контекст:

Наталья Подольская замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым. Они поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Теги: скульптура, купальник, Наталья Подольская, певица, картошка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Полный текст интервью Кличко Гордону
"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Полный текст интервью Кличко Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам Актуально
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
"Скучаю по этим моментам". Дженнифер Лопес умилила сеть фото, на котором читает сказку своим детям-двойняшкам
"Скучаю по этим моментам". Дженнифер Лопес умилила сеть фото, на котором читает сказку своим детям-двойняшкам
С YouTube-канала Опры Уинфри исчезло интервью принца Гарри и Меган Маркл
С YouTube-канала Опры Уинфри исчезло интервью принца Гарри и Меган Маркл
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню
"Горячо", "Ракурс офигенный". Тина Кароль снялась с головой между ног
"Горячо", "Ракурс офигенный". Тина Кароль снялась с головой между ног
"Принцесса!" 66-летняя Долина надела бальное платье
"Принцесса!" 66-летняя Долина надела бальное платье
"Намного красивее от природы", "Тебе не нужен макияж". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как косметика меняет ее лицо
"Намного красивее от природы", "Тебе не нужен макияж". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как косметика меняет ее лицо
"Люблю украинскую музыку". 73-летняя мать Илона Маска выступила в Киеве
"Люблю украинскую музыку". 73-летняя мать Илона Маска выступила в Киеве
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате
"Копия папка Архипчик!", "Скоро будет видео снимать с имитацией секса". В сети обсуждают ролик с 19-летним сыном Королевой и Тарзана
"Копия папка Архипчик!", "Скоро будет видео снимать с имитацией секса". В сети обсуждают ролик с 19-летним сыном Королевой и Тарзана
"Когда большой хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа
"Боже, какая красотка", "Голливуд". Ефросинина примерила смелое декольте
"Боже, какая красотка", "Голливуд". Ефросинина примерила смелое декольте
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS