Регулярные медосмотры, ежедневные тренировки и противовозрастные таблетки. СМИ рассказали, как 48-летняя Бекхэм борется со старением

Виктория Бекхэм тратит ежемесячно £10 тыс. на процедуры по уходу за лицом и телом Фото: victoriabeckham / Instagram

По словам собеседника издания, Бекхэм тратит "целое состояние, чтобы выглядеть и чувствовать себя настолько хорошо, насколько это возможно". Отмечается, что речь идет о £10 тыс. (450 тыс. грн), которые дизайнер ежемесячно выделяет на процедуры по уходу за собой.

В частности, знаменитость принимает так называемые противовозрастные таблетки, разработанные для нее в специализированной лаборатории на основе анализов крови и гормонов. Они обходятся Бекхэм в £2 тыс. ежемесячно.

Кроме того, дизайнер дважды в год проходит полное медицинское исследование и регулярно устраивает себе оздоровительные недели в специализированном заведении, процедуры в котором обходятся ей в £50 тыс.

Близкий к дизайнеру человек рассказал журналистам, что она "полна решимости сделать все возможное, чтобы ее тело и разум оставались на пике производительности, и рассматривает оплату различных процедур по уходу как инвестиции в себя".

Собеседник издания также отметил, что Бекхэм ежедневно тренируется, при этом он подчеркнул, что даже 25-летнему человеку было бы трудно справиться с такими упражнениями.

По словам человека из окружения Бекхэм, она знает, что для своего возраста выглядит отлично, но ее угнетает то, что она больше никогда не сможет выглядеть так же молодо, как раньше.