Река Днепр вдохновила Лободу на новый сингл

Светлана Лобода: Кто-то сменил только декорации, где несколько слов – стоимость репутации Фото: lobodaofficial / Instagram

"Мои Spogady в дорогах и путешествиях, в рассветах и закатах, в небе и в музыке. Спасибо за вдохновение, Днепр", – говорится в сообщении.

Лобода рассказала, что ее новый трек – о цене репутации, которую сейчас меряют словами, а не действиями.

"Кто-то сменил только декорации, где несколько слов – стоимость репутации", – такие строки звучат в новой песне.

"…Когда братья навсегда становятся пятном в истории. Когда вчерашние герои внезапно распяты толпой, а чувства и разум становятся объектами бесконечных манипуляций – фраза "серед подій, братів та повій" приобретает особое значение. Но рассвет всегда приходит после самого темного времени суток, и правда всегда побеждает", – рассказала она о сингле Spogady изданию Telegraf.