  Рэпер Face: Марьяна Ро по сути – украинка

"У нее же у отца в свидетельстве о рождении написано украинец, у его отца написано украинец. По сути, по документам Марьяна вообще украинка. Поэтому ее тоже это не может обойти стороной. Да и вообще любого нормального человека. Как это может обойти?" – сказал он.
Рэпер Face также рассказал, что в конце марта во время его благотворительного концерта в Варшаве в поддержку Украины Марьяна Ро появилась на сцене с украинским флагом.
"Есть видео, где она в украинском флаге и я ее целую", – отметил он.
Марьяна Ро, которая во время интервью также появилась в кадре, едва сдерживая слезы, заявила, что все ее родственники сейчас находятся в Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22-летняя Марьяна Ро и 25-летний Иван Дремин состоят в отношениях с 2017 года. Отец Марьяны Ро – бизнесмен Виктор Рожков. Когда Марьяне исполнилось девять лет, семья переехала в Японию, где жила в портовом городе Отару, расположенном в юго-западной части острова Хоккайдо. В семье трое детей: кроме Марьяны, есть еще сын Мирослав и дочь Мареся.
25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину Марьяна Ро осудила российскую агрессию, написав пост в Instagram. Сейчас эта публикация недоступна.