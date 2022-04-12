  Рэпер Face: Марьяна Ро по сути – украинка

Дремин и Марьяна Ро состоят в отношениях с 2017 года Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"У нее же у отца в свидетельстве о рождении написано украинец, у его отца написано украинец. По сути, по документам Марьяна вообще украинка. Поэтому ее тоже это не может обойти стороной. Да и вообще любого нормального человека. Как это может обойти?" – сказал он.

Рэпер Face также рассказал, что в конце марта во время его благотворительного концерта в Варшаве в поддержку Украины Марьяна Ро появилась на сцене с украинским флагом.

"Есть видео, где она в украинском флаге и я ее целую", – отметил он.

Марьяна Ро, которая во время интервью также появилась в кадре, едва сдерживая слезы, заявила, что все ее родственники сейчас находятся в Украине.



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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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