Рэпер Хас: Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли

По словам артиста, во время прохождения медосмотра у него обнаружили две старые травмы позвоночника и заявили, что он не подлежит мобилизации.
По словам 32-летнего Хаса, в военкомате ему сказали, что вызовут повесткой, если будет нужно.
"Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли", – резюмировал он.
Хас заявил, что на передовой служит его отчим.
Хас (Назар Хассан) выступает как сольный артист с 2015 года.
В 2019 году артист начал работать ведущим на радио, а в 2021-м – ведущим на канале "Украина".