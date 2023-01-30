Рэпер Хас: Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли

По словам Хаса, в военкомате ему сказали, что вызовут повесткой, если будет нужно Фото: khassan_nazar / Instagram

По словам артиста, во время прохождения медосмотра у него обнаружили две старые травмы позвоночника и заявили, что он не подлежит мобилизации.

По словам 32-летнего Хаса, в военкомате ему сказали, что вызовут повесткой, если будет нужно.

"Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли", – резюмировал он.

Хас заявил, что на передовой служит его отчим.