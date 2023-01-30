Бульвар Шоубиз
 
30 января, 2023
 
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Рэпер Хас: Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли

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По словам Хаса, в военкомате ему сказали, что вызовут повесткой, если будет нужно
По словам Хаса, в военкомате ему сказали, что вызовут повесткой, если будет нужно
Фото: khassan_nazar / Instagram

Украинский рэпер и ведущий Хас в интервью украинской журналистке Алине Доротюк рассказал, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину сам ходил в военкомат, но его не взяли. Запись разговора с артистом опубликована 27 января на YouTube-канале ведущей.

По словам артиста, во время прохождения медосмотра у него обнаружили две старые травмы позвоночника и заявили, что он не подлежит мобилизации.

По словам 32-летнего Хаса, в военкомате ему сказали, что вызовут повесткой, если будет нужно.

"Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли", – резюмировал он.

Хас заявил, что на передовой служит его отчим.

Контекст:

Хас (Назар Хассан) выступает как сольный артист с 2015 года.

В 2019 году артист начал работать ведущим на радио, а в 2021-м – ведущим на канале "Украина".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: призыв, военкомат, война России против Украины, рэпер Хас
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