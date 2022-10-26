Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла

Таким образом Lil Nas X "отомстил" изображению банки томатного супа за вандализм после того, как экоактивистки облили супом "Подсолнухи" Ван Гога в Лондонской национальной галерее.

"Я отомщу за вас, мистер Ван Гог", – написал репер.

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