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26 октября, 2022
 
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Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла

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Lil Nas X любит творчество Ван Гога
Lil Nas X любит творчество Ван Гога
Фото: EPA

Американский репер Lil Nas X принес репродукцию "Подсолнухов" Ван Гога в Нью-Йоркский музей современного искусства и завесил ею известную картину с банкой томатного супа Campbell's художника Энди Уорхола. Фото с акции артист разместил в своем Instagram 26 октября.

Таким образом Lil Nas X "отомстил" изображению банки томатного супа за вандализм после того, как экоактивистки облили супом "Подсолнухи" Ван Гога в Лондонской национальной галерее.

"Я отомщу за вас, мистер Ван Гог", – написал репер.

Контекст:

В середине октября экоактивистки из организации Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи", которая находилась под защитным стеклом, и приклеили себя к стенам арт-галереи. 21-летняя активистка Фиби Пламмер спросила у находящихся в заведении, что стоит больше: искусство или жизнь. Картина в ходе акции не пострадала.

Теги: скандал, Винсент Ван Гог, Энди Уорхол, Lil Nas X
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