Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла

Таким образом Lil Nas X "отомстил" изображению банки томатного супа за вандализм после того, как экоактивистки облили супом "Подсолнухи" Ван Гога в Лондонской национальной галерее.
"Я отомщу за вас, мистер Ван Гог", – написал репер.
Переглянути цей допис в Instagram
В середине октября экоактивистки из организации Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи", которая находилась под защитным стеклом, и приклеили себя к стенам арт-галереи. 21-летняя активистка Фиби Пламмер спросила у находящихся в заведении, что стоит больше: искусство или жизнь. Картина в ходе акции не пострадала.