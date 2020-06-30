Respect. Опубликован трейлер фильма об Арете Франклин с Дженнифер Хадсон. Видео
На YouTube-канале MGM разместили трейлер байопика об американской певице Арете Франклин – Respect. Режиссер – Лисл Томми. Главную роль исполнила Дженнифер Хадсон. Также в фильме снялись Форест Уитакер, Марлон Уайанс, Одра Макдональд, Марк Мэрон и Мэри Джей Блайдж. В основе картины жизнь и становление Франклин, которая лично принимала участие в подготовке ленты до своей смерти в 2018 году. В 1987 году Франклин стала первой женщиной, которую включили в "Зал славы рок-н-ролла". В 2008 году журнал Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории. В 2010 году у Франклин диагностировали рак. Последний раз она выходила на сцену в 2017 году. В течение музыкальной карьеры Франклин 20 ее альбомов входили в первую десятку американских хит-парадов. Певица была удостоена 18 наград "Грэмми". В трейлере фильма звучит хит певицы Respect, в честь которого и назвали картину. Премьера фильма запланирована на декабрь 2020 года.
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