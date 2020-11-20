Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом

Супруга украинского ресторатора Дмитрия Борисова Елена готовится стать мамой.

Супруга украинского ресторатора Дмитрия Борисова Елена 19 ноября в Facebook сделала репост своей публикации за 2016 год, на которой запечатлена беременной с мужем и тремя детьми.

"Каждый год у нас с Димой Борисовым все стабильно", – подписала она снимок, вероятно, намекая на то, что вновь станет мамой.

Фото: Лена Борисова / Facebook

В комментарии изданию JetSetter.ua Борисова подтвердила, что беременна и вскоре в седьмой раз станет мамой.

Супруга ресторатора разместила комментарий изданию на своей второй странице в Facebook.

"Какие молодцы! Здоровья и счастья вашей талантливой семье!" – отреагировали фолловеры.

Дмитрий и Елена Борисовы поженились в 2014 году. Пара воспитывает шестерых детей – пятерых сыновей и дочь. Шестой ребенок у супругов родился в июле 2018 года.

Борисов – основатель сети "Семья ресторанов Дмитрия Борисова", в которую входят около 50 заведений. Первый ресторан Борисов открыл в 2010 году.