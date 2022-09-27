Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2022
 
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Режиссер Боднарчук призвал команду "1+1" публично осудить "мать "Голоса країни" Лезину, которая работает в РФ и замалчивает войну

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Боднарчук: Я хочу, чтобы люди, которые пели оды Лезиной, прямо сказали ей: "Ты сука!"
Боднарчук: Я хочу, чтобы люди, которые пели оды Лезиной, прямо сказали ей: "Ты сука!"
Фото: olegbodnarchuk / Instagram

Украинский режиссер Олег Боднарчук в интервью журналистке Алине Доротюк на ее YouTube-канале заявил, что ждет реакции продюсера "1+1" Владимира Завадюка на то, что его бывшая руководительница Виктория Лезина проживает и работает в РФ.

Как рассказал Боднарчук, Лезина пригласила его на канал "1+1", чтобы помочь с проектом "Голос країни".

"Она никак не могла с ним справиться. Я помог этот проект ей реализовать. Позже она избавилась от меня и стала королевой этого проекта вместе с Владимиром Завадюком", – отметил режиссер.

По его словам, Лезина планировала строить карьеру на российском канале "Муз-ТВ", но там у нее не сложилось, и экс-продюсер "1+1" начала сотрудничество с каналом "Пятница".

Как подчеркнул Боднарчук, во время работы на "1+1" Production" Лезина была патриоткой, а потом уехала в РФ. В каком именно году произошел переезд, он не уточнил.

"Сотрудниками, командой канала замалчивается факт, что бывшая легенда их продакшена, мать проектов "Голос країни", "Танцы со звездами" сидит и молчит. Никто не называет ее имени. (...) Завадюк абстрактно передает приветы тем, кто в Москве и проклинает их. А я все жду, когда он адресно публично обратится к своей бывшей шефине и осудит ее. Я хочу, чтобы люди, которые пели оды Лезиной, прямо сказали ей: "Ты сука!" – заявил Боднарчук.

Доротюк отметила, что владеет информацией, будто Лезина уволила с канала "Пятница" всех сотрудников, выступивших против военной агрессии РФ в Украине.

Контекст:

Первый сезон проекта "Голос країни" вышел на "1+1" в 2012 году.

Лезина с 2013 года работала генеральным продюсером "1+1" Production. Ее профайл с резюме на сайте канала "1+1" удален. В 2018 году издание "Медианяня писало", что Лезина стала генеральным продюсером российского телеканала "Ю".

Теги: Россия, Украина, война, режиссер, Голос країни, война России против Украины, Олег Боднарчук, Танцы со звездами, Виктория Лезина
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