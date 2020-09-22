Режиссер "Чернобыля" Ренк посетил Чернобыльскую зону и рассказал, почему сериал снимали не только в Украине

Шведский режиссер Юган Ренк, снявший сериал "Чернобыль", во время пребывания в Украине посетил два города, расположенные в зоне отчуждения.

Режиссер картины "Черноыбль" Юган Ренк на минувших выходных посетил столицу Украины Киев, а также побывал в зоне Чернобыльской аварии, сообщается 22 сентября на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

В частности, Ренк посетил Припять и Чернобыль.

По словам режиссера, фильм об аварии 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции в основном снимался в Эстонии, так как там государственная система cash rebate позволяет вернуть около 40% израсходованных средств, чего не было в Украине.

"Чернобыль" Ренка основан на событиях 1986 года, когда произошел взрыв четвертого реактора на Чернобыльской АЭС. Роли исполнили Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис, Джесси Бакли. Снимался фильм на Игналинской АЭС в Литве, съемки проходили также в Украине.

Премьера пятисерийного сериала состоялась на HBO 6 мая 2019 года.

В августе 2020 года Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA отметила "Чернобыль" в категории "Лучший мини-сериал". В сентябре 2019 года сериал завоевал 10 наград премии "Эмми".

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.