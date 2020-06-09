Режиссер "Чернобыля" снимет первый эпизод сериала The Last of Us по мотивам игры для PlayStation

По мотивам компьютерной игры The Last of Us для PlayStation. Об этом сообщает Enterteinment Weekly.
Режиссером "пилота" проекта станет Юхан Ренк, снявший мини-сериал "Чернобыль", сериалы "Во все тяжкие", "Викинги" и "Ходячие мертвецы". Ренк уже подписал контракт с HBO о съемках пилотного эпизода.
Сценарий разрабатывают сценарист "Чернобыля" Крейг Мазин и автор The Last of Us Нил Дракманн.
Действие футуристического сериала будет разворачиваться через 20 лет после разрушения цивилизации. Главному герою предстоит вывезти 14-летнюю девочку из зоны карантина.
Актерский состав и дата релиза пока не названы.