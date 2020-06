Режиссер "Чернобыля" снимет первый эпизод сериала The Last of Us по мотивам игры для PlayStation

Шведский режиссер Юхан Ренк снимет "пилот" сериала, в основе которого будет компьютерная игра о постапокалиптическом мире.

По мотивам компьютерной игры The Last of Us для PlayStation. Об этом сообщает Enterteinment Weekly.

Режиссером "пилота" проекта станет Юхан Ренк, снявший мини-сериал "Чернобыль", сериалы "Во все тяжкие", "Викинги" и "Ходячие мертвецы". Ренк уже подписал контракт с HBO о съемках пилотного эпизода.

Сценарий разрабатывают сценарист "Чернобыля" Крейг Мазин и автор The Last of Us Нил Дракманн.

Действие футуристического сериала будет разворачиваться через 20 лет после разрушения цивилизации. Главному герою предстоит вывезти 14-летнюю девочку из зоны карантина.

Актерский состав и дата релиза пока не названы.