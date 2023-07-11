Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото

Знаменитость, которая вскоре станет матерью, позирует на фоне стеллажа с тканями.

Рианна основала свой бренд белья в 2018 году. В апреле 2023-го она выпустила коллекцию свадебного белья во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. 13 февраля 2023 года появилась информация, что Рианна и ее бойфренд, американский рэпер Asap Rocky вскоре станут родителями во второй раз – певица продемонстрировала округлившийся живот во время своего выступления на Супербоуле 2023.