Бульвар Шоубиз
 
11 июля, 2023
 
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Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото

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Рианна основала свой бренд белья в 2018 году
Рианна основала свой бренд белья в 2018 году
Фото: badgalriri / Instagram

Основательница бренда Savage x Fenty, барбадосская певица Рианна 11 июля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в коралловом белье из собственной коллекции.

Знаменитость, которая вскоре станет матерью, позирует на фоне стеллажа с тканями.

Рианна основала свой бренд белья в 2018 году. В апреле 2023-го она выпустила коллекцию свадебного белья во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов. 

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. 13 февраля 2023 года появилась информация, что Рианна и ее бойфренд, американский рэпер Asap Rocky вскоре станут родителями во второй раз – певица продемонстрировала округлившийся живот во время своего выступления на Супербоуле 2023.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Рианна
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