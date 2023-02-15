  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео

The Кум: На шкарпетках дірки, як пів Аргентини, – майже рік без дружини Фото: The КУМ / Facebook

Музыканты посвятили песню украинским женщинам, а видеоряд снимали в одном из кафе.

"На шкарпетках дірки, як пів Аргентини, – майже рік без дружини", – поется в песне.

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