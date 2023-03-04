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04 марта, 2023
 
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Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео

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Робопес Boston Dynamics и Рианна Ван Ромпей на подиуме обнюхали друг друга
Робопес Boston Dynamics и Рианна Ван Ромпей на подиуме обнюхали друг друга
Фото: coperni / Instagram

В показе новой коллекции французского бренда Coperni в рамках Парижской недели моды приняли участие знаменитые робопсы Boston Dynamics. Об этом 3 марта сообщается на странице Coperni в Instagram.

Во время показа пять роботов взаимодействовали с моделями, а один из них раздел голландскую модель Рианну Ван Ромпей, сорвав с ее плеч черную накидку. Перед этим они обнюхали друг друга.

На странице бренда сообщается, что шоу с участием роботов является интерпретацией произведения французского поэта Жана де Лафонтена "Волк и ягненок" об отношениях между людьми и роботами. Главный посыл шоу заключается в том, что люди и роботы могут жить в гармонии. 

Контекст:

Осенью 2022 года бренд Coperni в рамках Парижской недели моды на подиуме одел американскую супермодель Беллу Хадид в платье, которое было нанесено на ее тело из аэрозольного баллончика.

Boston Dynamics знаменита своими разработками на заказ DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов министерства обороны США). Один из самых известных проектов компании – четвероногий робот-собака BigDog, разработанный для военных целей. Предыдущие видео компании с танцующими роботами нередко становились вирусными.

В июне 2021 года корейская компания Hyundai Motor купила американскую Boston Dynamics Inc.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Париж, видео, Boston Dynamics, модель, Неделя моды, показ
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