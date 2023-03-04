Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео

Во время показа пять роботов взаимодействовали с моделями, а один из них раздел голландскую модель Рианну Ван Ромпей, сорвав с ее плеч черную накидку. Перед этим они обнюхали друг друга.

На странице бренда сообщается, что шоу с участием роботов является интерпретацией произведения французского поэта Жана де Лафонтена "Волк и ягненок" об отношениях между людьми и роботами. Главный посыл шоу заключается в том, что люди и роботы могут жить в гармонии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emanuela Formoso (@thefashionlover_net)