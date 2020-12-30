Роботы Boston Dynamics станцевали вместе в честь Нового года. Видео
Американская инженерная компания Boston Dynamics 29 декабря опубликовала в своем YouTube новогоднее видео, на котором сразу четыре робота трех разных видов выполняют совместный танец под композицию 1962 года "Do You Love Me" группы The Contours. Танец начинают два человекоподобных робота Atlas, затем к ним присоединяется робот-собака Spot, а в конце – еще и робот на колесах Handle.
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