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Роботы Boston Dynamics станцевали вместе в честь Нового года. Видео

Американская инженерная компания Boston Dynamics 29 декабря опубликовала в своем YouTube новогоднее видео, на котором сразу четыре робота трех разных видов выполняют совместный танец под композицию 1962 года "Do You Love Me" группы The Contours. Танец начинают два человекоподобных робота Atlas, затем к ним присоединяется робот-собака Spot, а в конце – еще и робот на колесах Handle.

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Роботы Boston Dynamics станцевали под песню "Do You Love Me" группы The Contours
Роботы Boston Dynamics станцевали под песню "Do You Love Me" группы The Contours
Скриншот: Boston Dynamics / YouTube
видео

Видео: Boston Dynamics / YouTube
Теги: Новый год, робот, Boston Dynamics
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