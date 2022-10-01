Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео

Для создания платья был использован Fabrican – запатентованный аэрозольный материал, который затвердевает и превращается в ткань Фото: coperni / Instagram

Мероприятие проходило в зале Salle des Textiles Музея искусств и ремесел в Париже,

Как пишет Vogue, для создания платья был использован Fabrican – запатентованный аэрозольный материал, который затвердевает и превращается в ткань. Участие в создании платья приняли управляющий директор Fabrican Ltd Манель Торрес и изобретатель спрея.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от British Vogue (@britishvogue)

На странице бренда в Instagram 1 октября опубликованы фото, на которых запечатлен процесс нанесения спрея на тело модели.

"Спасибо, Белла, за этот волшебный момент, который навсегда останется в наших мыслях и сердцах. Спасибо за доверие, любовь и самое потрясающее исполнение. Мы так гордимся тем, что создаем все вместе. Ничего из этого не было бы возможно без Манеля Торреса и его таланта. Когда мода встречается с технологиями", – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от coperni (@coperni)