Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео

Мероприятие проходило в зале Salle des Textiles Музея искусств и ремесел в Париже,
Как пишет Vogue, для создания платья был использован Fabrican – запатентованный аэрозольный материал, который затвердевает и превращается в ткань. Участие в создании платья приняли управляющий директор Fabrican Ltd Манель Торрес и изобретатель спрея.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На странице бренда в Instagram 1 октября опубликованы фото, на которых запечатлен процесс нанесения спрея на тело модели.
"Спасибо, Белла, за этот волшебный момент, который навсегда останется в наших мыслях и сердцах. Спасибо за доверие, любовь и самое потрясающее исполнение. Мы так гордимся тем, что создаем все вместе. Ничего из этого не было бы возможно без Манеля Торреса и его таланта. Когда мода встречается с технологиями", – говорится в публикации.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе в семье телеведущей и бывшей модели Иоланды Хадид и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида.
В 2014 году она подписала первый модельный контракт. Через два года победила в номинации "Модель года" на премии First Annual Fashion Los Angeles Awards, была признана моделью 2016 года по версии более 250 специалистов в области моды на влиятельном портале Models.com, а также вошла в список топ-50 моделей мира.