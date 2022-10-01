Бульвар Шоубиз
 
01 октября, 2022
 
Новости

Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для создания платья был использован Fabrican запатентованный аэрозольный материал, который затвердевает и превращается в ткань
Для создания платья был использован Fabrican – запатентованный аэрозольный материал, который затвердевает и превращается в ткань
Фото: coperni / Instagram

Американская супермодель Белла Хадид приняла участие в показе новой коллекции французского бренда Coperni в рамках Парижской недели моды. Она появилась на подиуме топлес, после чего на нее распылили спрей из баллончика, превратившийся в белое узкое платье. Соответствующее видео опубликовано 30 сентября на странице британского Vogue в Instagram.

Мероприятие проходило в зале Salle des Textiles Музея искусств и ремесел в Париже, 

Как пишет Vogue, для создания платья был использован Fabrican – запатентованный аэрозольный материал, который затвердевает и превращается в ткань. Участие в создании платья приняли управляющий директор Fabrican Ltd Манель Торрес и изобретатель спрея.

На странице бренда в Instagram 1 октября опубликованы фото, на которых запечатлен процесс нанесения спрея на тело модели.

"Спасибо, Белла, за этот волшебный момент, который навсегда останется в наших мыслях и сердцах. Спасибо за доверие, любовь и самое потрясающее исполнение. Мы так гордимся тем, что создаем все вместе. Ничего из этого не было бы возможно без Манеля Торреса и его таланта. Когда мода встречается с технологиями", – говорится в публикации.

Контекст:

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе в семье телеведущей и бывшей модели Иоланды Хадид и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида.

В 2014 году она подписала первый модельный контракт. Через два года победила в номинации "Модель года" на премии First Annual Fashion Los Angeles Awards, была признана моделью 2016 года по версии более 250 специалистов в области моды на влиятельном портале Models.com, а также вошла в список топ-50 моделей мира.

Теги: Париж, Белла Хадид, модель, Неделя моды
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный
Дмитрий ГОРДОН
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны"
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны"
Алеся БАЦМАН
  Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева
  Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Потап заявил, что состоит в теробороне
Потап заявил, что состоит в теробороне
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 