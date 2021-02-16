Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина

38-летняя Оксана Кобелецкая, которая родила сразу пятерых детей, рассказала, кто ей помогает в быту.

Кобелецкая: Как объяснить детям, что папа живет в том же городе, а даже на звонки не отвечает? Фото: odessafiver / Instagram

38-летняя одесситка Оксана Кобелецкая, которая 4,5 года назад родила сразу пятерых детей, в интервью программе "Сніданок з "1+1" на "1+1" 15 февраля рассказала, как смогла пережить уход мужа и каким образом карантин отразился на ее семье.

Женщина воспитывает детей без мужа – он бросил семью через год после рождения детей.

"15-го или 12 января 2017 года, он тогда собрал вещи... Я поехала с [сыном] Денисом к хирургу. Возвращаемся, а уже ни его, ни вещей. С тех пор он их и не видел", – рассказала Оксана.

Отец с детьми не общается и семье не помогает. По словам Кобелецкой, сложнее всего объяснить детям, где их папа.

Фото: odessafiver / Instagram

"Дети спрашивают, когда же он приедет? Ну почему же он не приезжает. Как им объяснить, что он живет в том же городе, а даже на звонки не отвечает", – призналась она.

Женщине помогает ее мама Ольга. Она взяла на себя кормление, мытье, приготовление, уборку.

С началом карантина семья прекратила посещение развивающих занятий.

"Страшнее всего было, когда я понимала, что накануне мы ходили на всякие ЛФК, мануальную терапию, у них было очень хорошее улучшение моторики, зрения, мы занимались, был классный сад, где они учились. У них были очень хорошие успехи в развитии", – поделилась Кобелецкая.

Она также отметила, что больше всего боялась за свою маму.

"Когда я на секунду представляла, что кто-то заразится. Не дай бог что-то случится с мамой, плюс дети, плюс я остаюсь единственным взрослым работоспособным человеком, больше полагаться не на кого", – рассказала она.

Самыми сложными периодами женщина называет те, когда дети болеют.

"Старшая принесла ветрянку... Через две недели проявились симптомы у всех по очереди, две недели, пока они поправятся", – рассказала она.

Сейчас Кобелецкая ведет свой микроблог в Instagram. К ней за поддержкой обращаются женщины, которые тоже остались одни с детьми.

Оксана Кобелецкая родила одновременно пять малышей 25 июня 2016 года.

Пятерня была обнаружена еще при первом ультразвуковом исследовании в восемь недель беременности. Пациентка все время находилась под постоянным наблюдением. Роды для женщины были вторыми. У нее также есть старшая дочь.