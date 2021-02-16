Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина

38-летняя одесситка Оксана Кобелецкая, которая 4,5 года назад родила сразу пятерых детей, в интервью программе "Сніданок з "1+1" на "1+1" 15 февраля рассказала, как смогла пережить уход мужа и каким образом карантин отразился на ее семье.
Женщина воспитывает детей без мужа – он бросил семью через год после рождения детей.
"15-го или 12 января 2017 года, он тогда собрал вещи... Я поехала с [сыном] Денисом к хирургу. Возвращаемся, а уже ни его, ни вещей. С тех пор он их и не видел", – рассказала Оксана.
Отец с детьми не общается и семье не помогает. По словам Кобелецкой, сложнее всего объяснить детям, где их папа.
"Дети спрашивают, когда же он приедет? Ну почему же он не приезжает. Как им объяснить, что он живет в том же городе, а даже на звонки не отвечает", – призналась она.
Женщине помогает ее мама Ольга. Она взяла на себя кормление, мытье, приготовление, уборку.
С началом карантина семья прекратила посещение развивающих занятий.
"Страшнее всего было, когда я понимала, что накануне мы ходили на всякие ЛФК, мануальную терапию, у них было очень хорошее улучшение моторики, зрения, мы занимались, был классный сад, где они учились. У них были очень хорошие успехи в развитии", – поделилась Кобелецкая.
Она также отметила, что больше всего боялась за свою маму.
"Когда я на секунду представляла, что кто-то заразится. Не дай бог что-то случится с мамой, плюс дети, плюс я остаюсь единственным взрослым работоспособным человеком, больше полагаться не на кого", – рассказала она.
Самыми сложными периодами женщина называет те, когда дети болеют.
"Старшая принесла ветрянку... Через две недели проявились симптомы у всех по очереди, две недели, пока они поправятся", – рассказала она.
Сейчас Кобелецкая ведет свой микроблог в Instagram. К ней за поддержкой обращаются женщины, которые тоже остались одни с детьми.
Оксана Кобелецкая родила одновременно пять малышей 25 июня 2016 года.
Пятерня была обнаружена еще при первом ультразвуковом исследовании в восемь недель беременности. Пациентка все время находилась под постоянным наблюдением. Роды для женщины были вторыми. У нее также есть старшая дочь.