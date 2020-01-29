Роналду поделился снимком празднования дня рождения своей жены

Нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду показал снимок с женой и детьми.

Роналду поздравил жену: Ты отличная женщина и мама для наших детей. Я так тебя люблю, дорогая! Фото: cristiano / Instagram

Нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал в Instagram снимок с женой Джорджиной Родригес и детьми: Криштиану-младшим, Аланой Мартиной, Евой и Матео.

"Поздравляю, любовь моя! Я желаю тебе очень хорошего дня! Ты отличная женщина и мама для наших детей. Я так тебя люблю, дорогая!" – написал он 27 января, в день рождения возлюбленной.

27 января Джорджине Родригес исполнилось 26 лет.

Осенью 2018 года Криштиану Роналду и Джорджина Родригес обручились, а, по сообщению издания ABC, в ноябре 2019 года они поженились.

У пары есть дочь Алана Мартина, которая родилась 12 ноября 2017 года.

У Роналду есть также сын Криштиану-младший (2010), которого родила суррогатная мать, как и близнецов Еву и Матео (2017).