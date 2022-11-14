Россия запретила въезд Джиму Керри и внуку Степана Бандеры

"В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады", – говорится в заявлении.

В санкционный список попали многие дипломаты, общественные деятели, поддерживающие Украину. А также комик Джим Керри, имеющий канадское и американское гражданство, звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник и внук Степана Бандеры, работающий журналистом.