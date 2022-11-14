Россия запретила въезд Джиму Керри и внуку Степана Бандеры

"В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады", – говорится в заявлении.
В санкционный список попали многие дипломаты, общественные деятели, поддерживающие Украину. А также комик Джим Керри, имеющий канадское и американское гражданство, звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник и внук Степана Бандеры, работающий журналистом.
27 февраля канадский и американский актер, телеведущий, комик, продюсер и художник Джим Керри в Twitter осудил действия президента РФ Владимира Путина, который объявил о вторжении российских войск в Украину с целью "демилитаризации и денацификации".
Самые известные фильмы с участием Джима Керри – "Маска" (1994), "Бэтмен навсегда" (1995), "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" (1994), "Эйс Вентура 2: Когда зовет природа", "Гринч – похититель Рождества" (2000).
Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.