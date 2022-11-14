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14 ноября, 2022
 
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Россия запретила въезд Джиму Керри и внуку Степана Бандеры

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Джим Керри попал в российский санкционный список
Джим Керри попал в российский санкционный список
Фото: jimcarrey__ / Instagram

14 ноября МИД России опубликовал список, куда внес 100 граждан Канады, которым теперь закрыт въезд в РФ. Об этом министерство заявило на своем официальном сайте.

"В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады", – говорится в заявлении.

В санкционный список попали многие дипломаты, общественные деятели, поддерживающие Украину. А также комик Джим Керри, имеющий канадское и американское гражданство, звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник и внук Степана Бандеры, работающий журналистом.

Контекст:

27 февраля канадский и американский актер, телеведущий, комик, продюсер и художник Джим Керри  в Twitter осудил действия президента РФ Владимира Путина, который объявил о вторжении российских войск в Украину с целью "демилитаризации и денацификации".

Самые известные фильмы с участием Джима Керри – "Маска" (1994), "Бэтмен навсегда" (1995), "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" (1994), "Эйс Вентура 2: Когда зовет природа", "Гринч  похититель Рождества" (2000). 

Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Теги: Канада, санкции, Степан Бандера, Джим Керри, Джастин Трюдо, Кэтрин Винник
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