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26 мая, 2020
 
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Российская писательница оказалась на грани смерти от разрыва имплантов в груди

У 51-летней российской писательницы Юлии Шиловой лопнули грудные импланты.

Шилова: Я понимала, что дело идет к концу, но до последнего не могла поверить, что силикон может вот так разливаться
Шилова: Я понимала, что дело идет к концу, но до последнего не могла поверить, что силикон может вот так разливаться
Фото: yuliashilovaofficial / Instagram

51-летняя российская писательница Юлия Шилова призналась, что могла умереть из-за разрыва силиконового импланта. Об этом сообщает журнал Cosmopolitan.

Женщина увеличила грудь еще в 1990-х годах, но недавно начала испытывать боли. Оказалось, что содержимое импланта начало растекаться по тканям организма.

"Я понимала, что покраснение шло, я перестала поднимать руки, понимала, что дело идет к концу, но до последнего не могла поверить, что силикон может вот так разливаться. Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесет", – призналась Шилова.

Ее в срочном порядке прооперировали в Санкт-Петербурге.

Пластического хирург Георгий Карапетян заявил, что любое промедление могло бы стоить писательнице жизни или грозило мастэктомией.

"Могло дойти до удаления молочных желез. Остается риск образования онкологических заболеваний. Нам пришлось применить специальную технику создания дополнительных покровных тканей, чтобы дальше кожа не воспалялась", – объяснил Карпетян.

После операции по извлечению лопнувших имплантов Шилова поставила себе новые.

После того как подобная ситуация произошла с телеведущей Лерой Кудрявцевой, она призвала женщин отказаться о установки имплантов.

Теги: Россия, смерть, женщины, писатель, грудь, импланты, операция, Юлия Шилова
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