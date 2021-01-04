Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото

Украинская певица Тина Кароль и российская ведущая Тина Канделаки выбрали одинаковые платья, при этом отдав предпочтение разным цветам.

Тина Кароль появилась в наряде от британского дизайнера на "Танцах со звездами" Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

Украинская певица Тина Кароль в начале декабря 2020 года во время одного из эфиров шоу "Танцы со звездами" на "1+1" появилась в белом платье с асимметричным вырезом на груди от британского дизайнера грузинского происхождения Давида Комы (настоящая фамилия – Комахидзе).

Российская ведущая Тина Канделаки 1 января 2021 года на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в таком же платье от Давида Комы, но черного цвета. Ведущая дополнила образ оранжевыми босоножками на шнуровке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Стоимость похожего наряда на сайте дизайнера составляет от $1375.