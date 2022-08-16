"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом

Соловий: Гораздо большим удовольствием для меня будет ваш донат для UAnimals Фото: soloviyka / Instagram

"Софии Ротару бы не понравилось, как вы засыпаете меня цветами на концертах. Гораздо большим удовольствием для меня будет ваш донат для [благотворительной организации] UAnimals. На ее сайте продолжается сбор от моего имени для животных, страдающих от войны", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Христина Соловіи * (@soloviyka)