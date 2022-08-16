"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом

"Софии Ротару бы не понравилось, как вы засыпаете меня цветами на концертах. Гораздо большим удовольствием для меня будет ваш донат для [благотворительной организации] UAnimals. На ее сайте продолжается сбор от моего имени для животных, страдающих от войны", – написала она.
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Ранее украинский певец Dantes вместе с украинским ресторатором Дарьей Кацуриной собрали 300 тыс. грн для UAnimals, записав совместное видео в постели. Авторы ролика сознательно решили обратить внимание на проблему помощи животным во время войны, использовав в качестве темы "слухи о романе Dantes с Кацуриной".